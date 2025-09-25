РЖД летом перевезли на 4,6% меньше детей в группах, чем в 2024 году

Количество групп детей от 10 человек, которые ездили этим летом на поезде, увеличилось на 16%, отметил заместитель генерального директора холдинга Иван Колесников

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. ОАО "РЖД" перевезли 541,6 тыс. детей в составе организованных групп за апрель - август 2025 г., что на 4,6% меньше показателя 2024 года. Об этом сообщил заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников на совещании в Совете Федерации.

"В летний сезон (с 30 апреля по 31 августа) этого года мы перевезли на 4,6% меньше уровня прошлого года. В составе организованных групп перевезено 541,6 тыс. детей", - сообщил Колесников.

Замглавы РЖД также отметил, что количество групп детей от 10 человек, которые ездили этим летом на поезде, увеличилось на 16%, до 15,6 тыс. "То есть мы видим, что перевозки детей по разным обстоятельствам - чаще всего на отдых или по учебе - растут", - сообщил Колесников.

С мая по август 2025 года в поездах дальнего следования по сети РЖД совершили поездки 52,1 млн человек, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В РЖД также сообщали, что за май - август поезда доставили к местам отдыха и обратно 10,1 млн детей (в возрасте от 0 до 18 лет). При этом чаще всего путешествовали дети в возрасте от 10 до 18 лет (со скидкой 50%) - они совершили 6,2 млн поездок (+2,3%).