Цена бензина АИ-92 на бирже вновь обновила рекорд

Ситуация с ценами на бензин в России

Стоимость превысила 73,84 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 на торгах 25 сентября третий день подряд обновила рекордное значение, превысив 73,84 тыс. рублей за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Бензин АИ-92 подорожал на 0,22% - до 73,848 тыс. рублей за тонну. Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ выросла за день на 0,5% - до 79,788 тыс. рублей за тонну.

При этом стоимость летнего дизельного топлива снизилась на 0,17% - до 71,94 тыс. рублей за тонну. Топочный мазут подорожал на 3,31% - до 25,921 тыс. рублей за тонну, стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) упала на 1,69% - до 73 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов выросла на 4,26% - до 18,829 тыс. рублей за тонну.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что правительство РФ в ближайшее время продлит полный запрет экспорта бензина до конца 2025 года для всех участников рынка и введет запрет для непроизводителей дизельного топлива.

До 30 сентября действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка (в том числе для НПЗ), а для непроизводителей - до 31 октября.