Вице-премьер сказал, что правительство РФ выполняет все масштабные договоренности, которые были достигнуты в ходе переговоров президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в 2025 году

ХАНЧЖОУ /Китай/, 25 сентября. /ТАСС/. Сотрудничество Москвы и Пекина активно и всесторонне развивается. Об этом заявил вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на встрече в Ханчжоу с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей Ван Дунмином.

"Российско-китайское взаимодействие динамично развивается по всем направлениям всеобъемлющего партнерства", - отметил вице-премьер. Григоренко сказал, что правительство РФ выполняет все масштабные договоренности, которые были достигнуты в ходе переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в 2025 году. Он добавил, что Россия и Китай активно поддерживают диалог по парламентской линии.

Встреча Григоренко и Ван Дунмина прошла на полях IV Всемирной выставки цифровой торговли в китайском городе Ханчжоу. Российскую делегацию возглавил вице-премьер Григоренко, в ее состав также вошли министр экономического развития Максим Решетников и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Выставка в Ханчжоу проходит 25-29 сентября, в ней принимают участие российские компании Ozon и Wildberries. Более 1,7 тыс. экспонентов из Китая и других стран продемонстрируют свою продукцию и услуги. Участники представляют не только отрасль электронной коммерции, но и такие высокотехнологичные сферы, как искусственный интеллект, умные транспортные средства, цифровое здравоохранение и цифровые развлечения.