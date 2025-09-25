Новак отметил наличие небольшого дефицита нефтепродуктов в регионах России

Вице-премьер отметил, что недостаток покрывается за счет накопленных остатков

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство наблюдает небольшой дефицит предложения на розничном рынке топлива, но он покрывается за счет накопленных остатков. Об этом журналистам сказал вице-премьер России Александр Новак.

"Безусловно, в штабном режиме Министерство энергетики совместно с Министерством транспорта, РЖД, с нефтяными компаниями работают по увеличению и объемов производства, и обеспечению внутреннего рынка. То есть на сегодняшний день действительно есть небольшой дефицит нефтепродуктов, который покрывается за счет накопленных остатков", - сказал он.

По его словам, такая ситуация на рынке характерна для этого сезона. "В целом и по сентябрю, и октябрю баланс сложен", - добавил он.