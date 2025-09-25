Турция ожидает начало электрогенерации на первом блоке АЭС "Аккую" в 2026 году

К концу 2028 года планируется, что все реакторы станции будут введены в строй, сказал замминистра энергетики Турции Зафер Демирджан

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Турция рассчитывает, что электрогенерация на первом энергоблоке АЭС "Аккую" начнется в конце 2026 года. Об этом сказал во время выступления на Мировой атомной неделе (World Atomic Week) замминистра энергетики Турции Зафер Демирджан.

"Мы нацелены на начало электрогенерации на первом энергоблоке в конце следующего года. А к концу 2028 года планируем, что все реакторы станции будут введены в строй. Таким образом, благодаря АЭС "Аккую" мы сможем покрыть 10% объема общего потребления электричества и снизить выбросы на 35 млн тонн", - сказал Демирджан.

В связи с состоявшейся на форуме церемонией отгрузки Росатомом корпусов реакторов ВВЭР-1200 для строящихся АЭС "Эль-Дабаа" в Египте и "Аккую" Демирджан отметил, что это "является убедительной демонстрацией совместной работы двух стран в рамках проекта".

"Строительство "Аккую", всех четырех блоков, идет полным ходом. Эта станция представляет собой важную веху в развитии турецкого мирного атома. Мы говорим о крупном проекте, в котором занято около 30 тыс. сотрудников", - сказал он.

По словам замминистра энергетики, "к 2050 году Турция рассчитывает ввести в строй ядерные мощности на 20 гигаватт, включая инновационные решения в виде малых модульных реакторов".