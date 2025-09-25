На Ставрополье в ближайшие три года откроют 19 новых предприятий пищевой промышленности

Одним из крупных предприятий планируется создание мясоперерабатывающего завода

СТАВРОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Открытие 19 новых предприятий в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности запланировано на Ставрополье в ближайшие три года. Об этом сообщил министр экономического развития края Антон Доронин.

"Открываются новые предприятия, четыре открылись за текущий период. В работе еще 19 новых предприятий <…> в перспективе двух-трех лет. Это безалкогольные напитки, мясные изделия и деликатесы. Одним из крупных предприятий планируется создание мясоперерабатывающего огромного завода в восточной части нашего региона", - сказал он во время пресс-конференции в региональном информационном центре Ставропольского края.

По данным краевого Минэкономразвития, в регионе работают более 750 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

"Также сейчас в стадии проектной подготовки и начальных строительно-монтажных работ проекты по развитию крахмала. Мы понимаем, что продовольственная безопасность не ограничивается насыщением рынка качественной продукцией. Это должна быть полностью импортозамещенная продукция", - пояснил Доронин.

За семь месяцев 2025 года предприятия Ставрополья произвели продукцию на 110 млрд рублей. Это на 12% больше, чем за аналогичный период 2024 года.