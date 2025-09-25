По словам губернатора, вопросы есть только по небольшим станциям

САМАРА, 25 сентября. /ТАСС/. Перебоев с поставками топлива на АЗС в Самарской области нет, но есть вопросы по небольшим станциям, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

"Сегодня все виды топлива в регионе есть - достаточно приехать на заправочные станции представителей крупнейших поставщиков топлива. Есть вопросы по небольшим АЗС", - написал он на своей странице в Мах.

Глава региона добавил, что держит ситуацию на личном контроле и решает вопросы во взаимодействии с федеральными службами. Он предостерег граждан от закупок бензина и дизеля впрок, заверив, что "вопрос с поставками топлива будет урегулирован".

В четверг региональная сеть АЗС "ОЛВИ" на официальном сайте сообщила о вынужденной приостановке продажи бензина АИ-92 на всех заправочных станциях. Все остальные виды топлива доступны к продаже, добавили в сети АЗС.