Въездной турпоток в Петербург вырос почти на 10% с начала 2025 года

Город посетили более 9 млн туристов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Более 9 млн туристов посетили Петербург в январе - сентябре 2025 года. Это на 9,9% превышает аналогичный показатель прошлого года, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В 2025 году Петербург посетили 9,4 млн гостей. Это на 9,9% больше, чем в январе - сентябре предыдущего года. Только за три летних месяца въездной турпоток составил 6 млн человек", - говорится в сообщении.

При этом внутренний туризм составляет 93% в текущем турпотоке. С начала 2025 года Петербург посетили свыше 8,7 млн наших сограждан - на 10,2% больше, чем годом раньше. Также в город прибыли уже свыше 600 тысяч иностранных гостей - на 5,2% больше, чем в январе - сентябре прошлого года.

"Результаты нашей туристической отрасли показывают, что Петербург продолжает укреплять свои позиции на международной туристической карте. Город остается важным культурным и историческим центром, современным мегаполисом, где каждый найдет для себя что-то интересное. Мы продолжаем работать над улучшением инфраструктуры гостеприимства и повышением качества обслуживания. Наполняем интересными мероприятиями календарь событий, открываем новые объекты притяжения туристов, организуем новые маршруты вместе с нашими соседями по СЗФО", - отметил губернатор города Александр Беглов.

Среди иностранцев 55% составляют туристы из дальнего зарубежья. Больше половины - гости из Китая. Второе, третье и четвертое места занимают, соответственно, представители Ирана, Саудовской Аравии и Турции. Из ближнего зарубежья больше всего гостей в Петербург направила Белоруссия - около 60% туристов. На втором и третьем местах - Казахстан и Узбекистан (порядка 11% и 9% соответственно). В 2025 году отмечен существенный рост визитов из Туркмении - количество гостей практически удвоилось.

Топ-5 российских регионов по числу поездок в Петербург в этом году традиционно возглавляет Московский регион (Москва и Московская область). На него приходится около 21% внутреннего турпотока. Второе и третье места занимают Новгородская (5%) и Мурманская области (5%). Около 4% туристов приезжают из Псковской области, примерно столько же - из Республики Татарстан.