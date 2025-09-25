Будет рассмотрено, дискриминирует ли Spotify правообладателей в своих алгоритмах добавления музыкальных произведений в плейлисты, рейтинг и рекомендации

СТАМБУЛ, 25 сентября. /ТАСС/. Совет по Конкуренции Турции начал расследование в отношении шведского музыкального сервиса Spotify по подозрению в возможном нарушении местного закона № 4054 "О защите конкуренции". Об этом говорится в заявлении регулятора.

"Будет рассмотрено, дискриминирует ли Spotify правообладателей в своих алгоритмах добавления музыкальных произведений в плейлисты, рейтинг и рекомендации. Расследование также выяснит, не являются ли цены на подписку Spotify в Турции настолько низкими, что это затрудняет работу конкурентов или владельцев музыкальных прав на рынке", - говорится в сообщении.

Ранее Совет по конкуренции начал новое расследование в отношении Google. Американская компания уже не раз была фигурантом расследования турецкого регулятора. В июле текущего года совет наложил на компанию штраф в рамках разбирательства о нарушении правил конкуренции в части предоставления поисковых результатов в сфере бронирования гостиниц на местном рынке. Штраф составил более 355 млн лир (около $9 млн). В 2024 году Google тоже была оштрафована на $15 млн в рамках дела о тех же самых нарушениях.