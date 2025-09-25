Законопроект предусматривает включение Центрального банка в перечень уполномоченных пользователей ЕФРСН, что расширяет его возможности в сфере финансового мониторинга и регулирования

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет Банк России доступом к федеральному регистру сведений о населении для идентификации физлиц при формировании и проверке кредитных историй. Документ инициирован правительством РФ.

Как пояснил член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин ("Единая Россия"), основная цель законопроекта заключается в повышении точности и надежности идентификации заемщиков посредством интеграции данных из Единого федерального регистра сведений о населении (ЕФРСН) в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ).

"Для реализации этой цели ЦБ РФ будет использовать уникальный идентификационный номер записи из ЕФРСН, который не будет включаться в состав кредитной истории, а будет служить исключительно для целей внутренней верификации. Данный подход позволяет обеспечить конфиденциальность персональных данных, не нарушая при этом требований к точности и полноте информации", - пояснил он.

Кроме того, законопроект предусматривает включение Центрального банка РФ в перечень уполномоченных пользователей ЕФРСН, что расширяет его функциональные возможности в сфере финансового мониторинга и регулирования, указал Говырин.

"Взаимодействие с Федеральной налоговой службой будет осуществляться через систему межведомственного электронного взаимодействия, что обеспечит оперативный обмен данными о физических лицах, включая руководителей, акционеров и других участников финансового рынка. Такие изменения направлены на поддержание актуальности и достоверности информации о ключевых фигурах в финансовой системе, что, в свою очередь, способствует повышению прозрачности и стабильности финансового сектора", - полагает депутат.

Единый федеральный регистр сведений о населении представляет собой государственную информационную систему, созданную для хранения и обработки данных обо всех физических лицах, проживающих на территории РФ, рассказал парламентарий. "Формирование ЕФРСН началось в 2022 году на основе данных из 33 различных источников, а оператором системы выступает Федеральная налоговая служба. Таким образом предложенные законодательные изменения направлены на укрепление институциональной базы для верификации кредитных историй, что является важным шагом в развитии системы финансового регулирования и контроля в Российской Федерации", - резюмировал Говырин.