Госдума продлила в I чтении особенности использования целевого капитала НКО

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий продление временных мер, направленных на сохранение фондов целевого капитала некоммерческих организаций (НКО) в условиях внешнего санкционного давления. Документ был инициирован группой депутатов.

Законопроектом предусматривается продление с 1 января 2026 года до 1 января 2029 года срока, в течение которого приостанавливается право специализированной организации использовать на административно-управленческие расходы не более 15% суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, или не более 10% суммы поступившего за отчетный год дохода от целевого капитала, или не более 5% суммы пожертвований, поступивших на формирование и (или) пополнение целевого капитала. Также продлевается право специализированной организации использовать для таких расходы полученный доход от доверительного управления имуществом в определенном размере.

Специализированная организация вправе использовать на административно-управленческие расходы не более 30% суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, или не более 25% суммы поступившего за отчетный год дохода от целевого капитала, или не более 1% средней стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления таким имуществом за отчетный год, а также вправе использовать на указанные расходы не более 10% суммы пожертвований, поступивших на формирование и (или) пополнение целевого капитала.

Как пояснил член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия"), поддержка гражданского общества и социально значимых НКО - это не разовая акция, а системная работа государства. "В текущей экономической ситуации многие некоммерческие организации, особенно те, что работают в социальной сфере, сталкиваются с ростом операционных расходов. Продление льготного режима для эндаумент-фондов - это своевременное и взвешенное решение, которое позволит сохранить финансовую устойчивость НКО. Речь идет о фондах, которые поддерживают культуру, науку, образование, здравоохранение", - указал он.

Законопроект дает организациям возможность более гибко управлять своими ресурсами, не снижая объемов целевого финансирования, подчеркнул депутат. "Это вопрос сохранения доверия жертвователей и уверенности самих НКО в завтрашнем дне. Важно, что продление носит временный характер и направлено именно на преодоление текущих трудностей, что свидетельствует о ответственном подходе к бюджетной политике", - полагает Чаплин.