МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Казначейский инфраструктурный кредит на сумму 5,13 млрд рублей одобрен для Амурской области. Средства будут направлены на строительство нескольких важных объектов в регионе, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Провел встречу с губернатором Амурской области Василием Александровичем Орловым. <…> Сегодня на штабе одобрили еще одну заявку региона на получение КИК (казначейского инфраструктурного кредита - прим. ТАСС) на общую сумму 5,13 млрд рублей. Эти средства пойдут на реализацию важных для людей проектов. Это строительство газовой котельной, путепровода через Транссибирскую магистраль в Белогорске, станции обезжелезивания в Белогорье, реконструкция городского парка и возведение конгрессно-выставочного центра в Благовещенске", - написал он в своем телеграм-канале.

Хуснуллин также сообщил, что на встрече обсудил с губернатором Орловым работу в регионе по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", отметив, что ранее Амурской области уже были одобрены несколько казначейских инфраструктурных кредитов на проекты сферы ЖКХ и дорожной инфраструктуры. "Еще обсудили с Василием Александровичем темы, связанные с модернизацией ЖКХ, жильем, дорогами, общественным транспортом", - добавил он.

Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что одной из ключевых задач региона остается развитие опорных населенных пунктов. "В Амурской области их 25, там проживают порядка 547 тыс. человек. Это больше 70% от общего населения региона. Нужно завершить разработку программ развития опорных населенных пунктов, чтобы оперативно приступить к работе", - написал Хуснуллин.