СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Банки оказывают помощь "Мечелу" при необходимости, компания "выживет". Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин на XXII Международном банковском форуме.

"Да ничего с "Мечелом" не будет. Выживет. Пойдет дальше. Банки помогают, если у них такая необходимость возникает", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, "выживет ли "Мечел".

В августе сообщалось, что "Мечел" продолжает обсуждать с кредиторами варианты снижения нагрузки на денежный поток в 2025-2026 годах за счет изменения графика погашения кредитов с переносом всех платежей по основному долгу на более поздние периоды, а также включения в кредитные соглашения условий о капитализации части начисленных процентов в основной долг с переносом их погашения на период после 2026 года.

