Соответствующее соглашение подписали на полях форума "Микроэлекторника"

СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Структура ГК "Элемент" - "Корпорация роботов" - и Фонд перспективных исследований (ФПИ) займутся формированием и развитием приоритетных направлений в области робототехники. Соответствующее соглашение было подписано на полях форума "Микроэлекторника".

Как рассказали в пресс-службе ГК "Элемент", сотрудничество направлено на укрепление технологического суверенитета РРФ и достижение целей национальной стратегии по повышению уровня роботизации. "Основная цель соглашения -совместное формирование и развитие приоритетных направлений в области робототехники и ее компонентной базы", - отметили в компании.

Также в рамках соглашения запланировано инициирование и поддержка проектов в сфере медицинской робототехники, автономных технологий, городского хозяйства и разработок гражданских технологических решений для повышения качества жизни и обеспечения безопасности государства. "Фонд перспективных исследований является ключевой платформой по реализации долгосрочных научно-технологических инициатив. Для обеспечения научной и технологической базы Фонд формирует профильные лаборатории, в том числе лабораторию квантовых оптических технологий МГУ", - добавили в компании.

Российский форум "Микроэлектроника" проходит в Сочи 23-28 сентября.