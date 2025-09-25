На Ставрополье инвестор вложил 2 млрд рублей в развитие винодельческого предприятия

Уже начата закладка виноградников

СТАВРОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Инвестор вложил 2 млрд рублей в реализацию проекта в области виноделия в Левокумском округе Ставрополья. Уже начата закладка виноградников, сообщил министр экономического развития края Антон Доронин.

"Стали появляться большие агропредприятия, которые специализируются в данном направлении. Сейчас идет реализация инвестиционного проекта в Левокумском округе. Большое предприятие, к 2 млрд рублей приближается объем инвестиций. Будет современное предприятие по производству вина. Уже высаживаются виноградники, объем на десятки гектаров", - сказал он на пресс-конференции в региональном информационном центре Ставропольского края.

Краевой министр отметил, что в регионе также активно развиваются и частные винодельни. "Почему это важно для нас? Потому что Ставропольский край - это туристический регион, у нас великолепный санаторно-курортный комплекс, Кавказские Минеральные Воды, Ставрополь. Когда ты приезжаешь в какое-то место, всегда хочешь что-то попробовать, какой-то колорит или что-то местное", - сказал Доронин.

По данным Минэкономразвития края, с начала 2025 года на Ставрополье произвели более 400 декалитров вина. Ежегодно в регионе гастроэнотуристические маршруты посещают около 23 тыс. туристов.