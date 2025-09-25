Первый полет состоялся 25 сентября

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Azur air выполнила прямой рейс из Краснодара в Анталью (Турция) после возобновления работы краснодарского аэропорта, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Авиакомпания Azur air выполнила прямой рейс в Анталью из Краснодара после долгого перерыва. Первый полет состоялся 25 сентября. Рейсы будут выполняться с частотой три раза в неделю - по средам, субботам и воскресеньям", - говорится в сообщении.

Как уточнили в авиакомпании, в полетной программе в Анталью из Краснодара используются самолеты Boeing 757-200, рассчитанные на 238 кресел в салоне экономического класса.

Полетные программы Azur air в Анталью выполняются из 14 российских городов, средняя занятость кресел рейсах в Анталью превышает 97%. Продажа туров с перелетом Azur air открыта у партнеров авиакомпании на туристическом рынке, добавил перевозчик.