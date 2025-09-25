Эксперты: проект ИТЭР откроет человечеству доступ к бесконечной энергии

Это первый в мире международный термоядерный экспериментальный реактор, строящийся усилиями международного сообщества в Провансе

МОСКВА, 25 сентября /ТАСС/. Международный экспериментальный термоядерный реактор (ИТЭР) станет источником технологий, благодаря которым человечество получит доступ к практически неисчерпаемой энергии на тысячелетия вперед, подчеркнули ведущие российские и зарубежные ученые, эксперты и руководители отраслевых предприятий в ходе круглого стола "Управляемый термоядерный синтез", прошедшего в рамках World Atomic Week 2025 в Москве.

"Термоядерный синтез представляет собой капитал, который обеспечит человечество безопасным и практически неисчерпаемым источником энергии. Инженеры и физики десятилетиями пытались овладеть этим уникальным физическим явлением и поставить его на службу человеку. Когда мы за это взялись, стало понятно, что термоядерный синтез - это наш шанс получить безопасный источник энергии на тысячи лет вперед", - сказал директор проектного центра ИТЭР (входит в Росатом) Анатолий Красильников.

Заместитель генерального директора Международной организации ИТЭР Ален Бекуле подчеркнул историческую роль России в развитии проекта. "Это долгосрочное начинание было инициировано и долгое время возглавлялось Россией. Российские ученые внесли огромный вклад в развитие термоядерных исследований", - сказал он.

Замгендиректора ИТЭР отметил, что у международного проекта сложились очень хорошие связи с Россией, в частности с российским агентством ИТЭР.

Бекуле отметил, что в проекте ИТЭР он отвечает за науку и технологии, и назвал очень важным привлечение в него молодых ученых. "Нам нужны молодые ученые, ведь проект ИТЭР долгосрочный, и я считаю, что нам нужно поощрять и обучать молодежь, чтобы они в России учились [работать] на токамаках, а затем приезжали к нам. Мы разрабатываем для них программу обучения, чтобы через 5-6 лет они могли присоединиться к проекту", - сказал он.

О проекте ИТЭР

ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) - первый в мире международный термоядерный экспериментальный реактор, строящийся усилиями международного сообщества в Провансе близ Марселя (Франция). В основе реактора - технология токамак (тороидальная камера с магнитными катушками), разработанная в 1950-е годы советскими академиками Игорем Таммом и Андреем Сахаровым. Цель ИТЭР - продемонстрировать научную и техническую возможность получения человечеством термоядерной энергии для мирных целей.

Строят реактор совместно Европейский союз, Индия, Китай, Республика Корея, Россия, США и Япония. Европа вносит 45% от стоимости сооружения установки, остальные страны, включая Россию, - по 9%. Российские предприятия отвечают за производство 25 уникальных систем будущей установки.

"Мировая атомная неделя" (World Atomic Week, WAW) организована госкорпорацией "Росатом" в Москве. Крупнейший международный форум атомной индустрии и смежных отраслей приурочен к 80-летию атомной отрасли России.

Форум пройдет на ВДНХ в павильонах №57 (зал пленарных заседаний, выставочная зона, лекторий, зона подписания соглашений, пресс-центр), №55 (конгресс-центр) и музее "Атом" (выставка "Атом. Будущее" в фойе, конференц-зал).