Контракт охватывает весь проектный срок службы Белорусской АЭС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Росатом на полях международного форума World Atomic Week (WAW) подписал с Белоруссией первый в мире контракт в области сбалансированного ядерного топливного цикла (СЯТЦ), передает корреспондент ТАСС.

Контракт заключен между республиканским унитарным предприятием "Белорусская АЭС" и АО "Техснабэкспорт" (входит в контур госкорпорации "Росатом") на обеспечение безопасного обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) Белорусской АЭС. Контракт охватывает весь проектный срок службы Белорусской АЭС и включает в себя как обязательства российских предприятий по приему ОЯТ на переработку, так и обязательства по приему белорусскими предприятиями продуктов переработки ОЯТ.

Этот контракт - это важнейший этап развития двусторонних отношений стран в сфере атомной энергетики и первое в мире коммерческое соглашение, реализующее на практике концепцию сбалансированного ядерного топливного цикла в части обращения с ОЯТ АЭС с реакторными установками ВВЭР. В соответствии с концепцией СБЯТЦ, реализуемый для Белорусской АЭС комплекс услуг позволит исключить создание в Республике Беларусь сложных и дорогостоящих объектов глубинного захоронения радиоактивных отходов от переработки ОЯТ, а также использовать в ядерном топливном цикле регенерированные ядерные материалы.

Белорусская АЭС - первая атомная электростанция в Республике Беларусь, построена при содействии российской стороны, введена в эксплуатацию в ноябре 2023 года (первый блок - в июне 2021 года), на настоящий момент произвела более 50 ГВт электроэнергии.