CNN: Starbucks закроет сотни кофеен и уволит 900 сотрудников

По информации телекомпании, заведения закрываются из-за их низкой эффективности

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Американская сеть кофеен Starbucks объявила о закрытии 400 точек и увольнении 900 человек. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на заявление генерального директора компании Брайан Никкол.

В нем он отмечает, что кофейни являются центрами "общественной жизни, и закрывать любое из них сложно".

По информации телекомпании, в конце июня у Starbucks было 18,7 тыс. точек, а к концу сентября число кофеен достигнет 18,3 тыс. Отмечается, что заведения закрываются из-за их низкой эффективности.

Помимо закрытия точек, компания объявила о дополнительных 900 увольнениях. Сотрудники, которые попадут под сокращение, получат пособия и пакеты поддержки. Многие открытые на данный момент вакансии также будут закрыты.

Никкол добавил, что акции Starbucks упали примерно на 12%, а продажи не увеличились. Он рассчитывает улучшить финансовое состояние сети кофеен.