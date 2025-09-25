В рамках соглашения между киргизским кабинетом министров и ООО "Энерджи Солюшнс Кыргызстан" будет проведен анализ рынка литийионных аккумуляторов и систем накопления энергии в республике

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Киргизия будет производить литийионные батареи Росатома. Соответствующее соглашение между кабинетом министров Кыргызской Республики, топливным дивизионом Росатома, ООО "Энерджи Солюшнс Кыргызстан" (страновой офис Росатома) и ООО "Строительная компания Эльбрус" подписано на полях Мировой атомной недели (World Atomic Week), передает корреспондент ТАСС.

Документ дает старт совместной реализации перспективных проектов в сфере энергетики и производства высокотехнологичной продукции на территории Киргизии. В рамках соглашения будет проведен анализ рынка литийионных аккумуляторов и систем накопления энергии в республике, а также оценены возможности локализации их производства, поиск перспективных проектов для внедрения энергонакопителей.

По словам директора бизнес-направления "Системы накопления энергии" топливного дивизиона Росатома Анастасии Михайловой, госкорпорация видит значительный потенциал в Киргизии. "Мы рассчитываем, что наше сотрудничество будет способствовать технологическому развитию региона и обеспечению его надежными и экологичными решениями в области энергетики", - заявила она.