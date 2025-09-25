Handelsblatt: Bosch намерен сократить 13 тыс. рабочих мест к 2030 году

По словам директора по персоналу компании Штефана Гроша, необходимо срочно повысить конкурентоспособность в области мобильности и продолжать постоянное сокращение расходов

БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Подразделение германского промышленного концерна Bosch, занимающееся производством автокомплектующих, в рамках реализации программы жесткой экономии планирует сократить 13 тыс. рабочих мест к 2030 году, в основном в Германии. Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на директора по персоналу компании Штефана Гроша.

"К сожалению, мы не можем избежать дальнейших сокращений, превышающих ранее озвученную цифру. Это очень болезненно для нас, но, к сожалению, другого выхода нет", - сказал Грош. Bosch, как заметил он, необходимо срочно повысить конкурентоспособность в области мобильности и продолжать постоянное сокращение расходов.

Ранее Handelsblatt писала, что планируется сокращение "пятизначного числа" рабочих мест. В прошлом году Bosch уже сократила 11,6 тыс. рабочих мест по всему миру в своем крупнейшем подразделении - секторе мобильности. В Bosch указали, что не могут поддерживать текущий уровень занятости, в основном в Европе и Германии. Особенно пострадали подразделения Power Solutions и Electrified Motion, расположенные в Фойербахе (3,5 тыс.), Швибердингене (1 750) и Вайблингене (560) в районе Штутгарта, а также в Бюле (1 550) и Хомбурге (1 250).

Кроме того, будут сокращены должности в центральных подразделениях компании, в администрации и отделе продаж, а также дочерних компаниях в секторе мобильности. В Вайблингене производство соединительных муфт будет полностью закрыто к 2028 году, указывает газета. Сотрудники были проинформированы о планах сокращений. Грош заявил, что стремится к максимально социально приемлемым решениям.

Германский автопром переживает сейчас не лучшие времена. Среди проблем, с которыми столкнулась отрасль, называются наряду с ввозными пошлинами США высокие цены на энергоносители, а также слабый спрос на электромобили, в том числе из-за конкуренции на рынке со стороны производителей из стран Азии.