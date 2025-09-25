Объем показов видеорекламы в "VK видео" вырос за полгода на 54%

Согласно презентации, среднее количество пользователей сервиса "VK видео" в июле 2025 года составило 76,4 млн пользователей

НАХАБИНО /Московская область/, 25 сентября. /ТАСС/. Объем показов видеорекламы в сервисе "VK видео" за первые шесть месяцев 2025 года увеличился на 54%, а доходы от видеорекламы на платформах VK выросли на 71% за тот же период. Такие данные были приведены компанией в рамках РИФ-2025.

Согласно презентации, среднее количество пользователей сервиса "VK видео" в июле 2025 года составило 76,4 млн пользователей, при этом за первое полугодие 2025 года совокупное время просмотра "VK видео" выросло в 4,4 раза в годовом выражении. Также в первом полугодии 42% рекламодателей нарастили бюджеты на видеоформаты. "Увеличился объем показов видеорекламы, он вырос на порядка 54% за первые шесть месяцев 2025. Доходы от видеорекламы на платформах VK при этом выросли на 71% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. При этом растут объемы как Instream рекламы, так и нативных интеграций", - сказано в презентации.

Российский интернет-форум (РИФ-2025), проходит с 24 по 26 сентября на площадке Moscow Country Club. ТАСС - генеральное информационное агентство - партнер РИФ-2025.