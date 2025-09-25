Постоянная экспозиция в музее рассказывает об истории и развитии атомной отрасли России на современном этапе, о том, как технологии "Росатома" меняют к лучшему жизнь миллионов людей по всему миру

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вместе с иностранными лидерами посетил выставку в музее "Атом" на ВДНХ, где представлены достижения атомной отрасли РФ.

25 сентября Путин приехал на Глобальный атомный форум, который проходит на ВДНХ в Москве.

Российский лидер посетил музей "Атом" вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, исполняющим обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайном, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Также присутствуют представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций.

В музее гостей приветствовал гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, который рассказал о проектах корпорации. Перед началом осмотра Лихачев убедился, что все гости его слышат.

Постоянная экспозиция в музее "Атом" рассказывает об истории и развитии атомной отрасли России на современном этапе, о том, как технологии "Росатома" меняют к лучшему жизнь миллионов людей по всему миру. В рамках экспозиции представлены получившие широкое практическое применение разработки не только в атомной энергетике, но и в неядерных сферах, например в медицине для диагностики и лечения тяжелых заболеваний, в материаловедении, цифровые разработки.

Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.