Вместе с российским лидером в заседании участвуют глава Росатома Алексей Лихачев, президент Белоруссии Александр Лукашенко и другие

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Глобального атомного форума.

Вместе с Путиным в заседании участвуют глава Росатома Алексей Лихачев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, и.о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций.

После форума у Путина запланированы встречи с рядом руководителей иностранных делегаций.