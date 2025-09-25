Глава республики отметил, что в работе этого сектора экономики задействовано около 48 тыс. человек

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Вклад креативных индустрий во внутренний региональный продукт (ВРП) Якутии составляет порядка 2,6%. Об этом журналистам сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в ходе "Российской креативной недели".

"У экономики Якутии сегодня очень быстрые темпы роста, ВРП региона на текущий момент уже составляет более 2,6 трлн рублей. Мы пока еще не можем говорить о том, что вклад креативных индустрий в этот показатель достигает высоких 5%. Сегодня доля креативных индустрий в ВРП региона составляет порядка 2,6%", - сказал он.

Николаев отметил, что сейчас в креативных индустриях в регионе задействовано порядка 48 тыс. человек. По его словам, в республике продолжается активная работа по подготовке кадров для этого сектора экономики. "Подготовка кадров - это одна из главных задач для развития креативных индустрий, потому что если не будет подготовленных и обученных специалистов, мы не добьемся результата. Мы в Якутии серьезно подходим к этому вопросу - мы будем продолжать сотрудничество с лучшими учебными заведениями, чтобы готовить компетентные кадры для креативных индустрий", - добавил глава Якутии.

