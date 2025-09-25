Путин назвал АЭС российского дизайна самыми востребованными в мире

Только Россия среди мировых стран имеет компетенции во всей технологической цепочке ядерной энергетики, отметил президент России

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Только Россия среди стран мира имеет компетенции во всей технологической цепочке ядерной энергетики. При этом АЭС российского дизайна являются самыми востребованными благодаря безопасности, устойчивости к внешним воздействиям, заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Глобального атомного форума.

"Только Россия сегодня обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики. А благодаря безопасности, устойчивости к внешним воздействиям, атомные станции, построенные по российскому дизайну, являются самыми востребованными в мире", - подчеркнул Путин.