МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Россия и Судан подписали меморандум о расширении сотрудничества в сфере развития транспортной инфраструктуры, морских и сухопутных маршрутов, а также совершенствовании транзитных коридоров. Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ по итогам восьмого заседания межправительственной российско-суданской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Документ подписали статс-секретарь, заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев и заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Республики Судан Хуссейн Эль-Амин Эль-Фадел.

"Документ предусматривает расширение сотрудничества в сфере развития транспортной инфраструктуры, морских и сухопутных маршрутов, а также совершенствование транзитных коридоров", - сказано в сообщении.

По данным Минтранса, ключевыми направлениями сотрудничества станут обмен опытом, работа компетентных органов и создание условий для совместных логистических проектов.