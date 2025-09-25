Украина и ЕК о продлили соглашение о либерализации грузоперевозок на 15 месяцев

Это означает, что украинские и европейские перевозчики и далее смогут работать без специальных разрешений для двусторонних и транзитных рейсов, отметил вице-премьер по вопросам реконструкции Украины Алексей Кулеба

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Украина договорилась с Европейской комиссией о продлении Соглашения о либерализации грузовых перевозок до марта 2027 года. Об этом сообщил вице-премьер по вопросам реконструкции и министр по вопросам развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

"Сегодня мы договорились с Европейской комиссией о продлении Соглашения о либерализации грузовых перевозок еще на 15 месяцев - как минимум до марта 2027 года", - приводит его слова агентство УНН.

Как отметил Кулеба, это означает, что украинские и европейские перевозчики и далее смогут работать без специальных разрешений для двусторонних и транзитных рейсов, также это гарантирует возможность беспрепятственного импорта критически важных товаров.

Соглашение об отмене пошлин для украинского экспорта в страны ЕС заработало в июне 2022 года. Традиционно документ действует один год. В июне 2024 года соглашение было продлено в третий раз еще на один год - до 5 июня 2025 года, при этом украинские СМИ писали, что ЕС не планирует продлевать торговые преференции. Украинский министр финансов Сергей Марченко тогда отмечал, что непродление льготного режима будет иметь разрушительные последствия для Киева.