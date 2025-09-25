Лукашенко заявил, что Путин не против назначения Гросси генсеком ООН

По словам белорусского президента, глава МАГАТЭ является искренним и порядочным человеком

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не будет возражать против назначения главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси генсеком ООН, если тот захочет. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Глобального атомного форума.

"Вы никогда не подставляли нас с россиянами и не заставляли нас оправдываться. Вы были искренним и порядочным человеком. Поэтому Владимир Владимирович сказал, что если господин Гросси захочет быть руководителем ООН, почему мы будем возражать", - сказал белорусский лидер, обращаясь к Гросси.

Президент поблагодарил руководителя МАГАТЭ за поддержку во время строительства БелАЭС. "Хочу вас, господин Гросси, поблагодарить за то, что вы были настоящим мужиком, настоящим человеком. Наша станция, вы помните, была серьезно политизирована: и не там [якобы] строим, и не то строим. И американцы против, а европейцы вообще были в бешенстве", - напомнил Лукашенко.

По его словам, Гросси много раз посещал станцию. "Но вы в открытую перед журналистами говорили: "Не нападайте на Беларусь, они строят с россиянами самую продвинутую станцию, вопросов нет", - рассказал белорусский лидер. "Если вы ставили перед нами вопросы, мы их всегда реализовывали. Вы сделали огромное дело", - добавил Лукашенко.