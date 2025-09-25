Общий объем проектов превышает 60 млрд рублей, рассказал замминистра финансов Павел Кадочников

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Инициативное бюджетирование стало одним из наиболее распространенных подходов вовлечения граждан в процесс государственного управления, которое охватывает 81 регион. Об этом заявил замминистра финансов РФ Павел Кадочников, слова которого приводятся в сообщении Минфина РФ.

"Инициативное бюджетирование стало одним из наиболее распространенных подходов вовлечения граждан в процесс государственного и муниципального управления. Сегодня инициативное бюджетирование охватывает 81 регион, общий объем проектов превышает 60 млрд рублей", - сказал он.

Кадочников подчеркнул, что в 2024 году в выдвижении и выборе инициатив приняли участие почти 10 млн человек.

Инициативное бюджетирование позволяет жителям самостоятельно выдвигать и отбирать важные для себя проекты, направленные на решение наиболее актуальных проблем, а также осуществлять контроль за их реализацией.