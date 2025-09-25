При этом источник в авиадиспетчерских кругах страны отметил, что в случае совершения полетов в Молдавию, пилотам следует руководствоваться текущей информацией от диспетчерских служб Кишинева

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Авиационные службы Румынии рекомендуют авиакомпаниям и владельцам частных самолетов, зарегистрированным на территории страны, не подлетать к границам России и Украины ближе, чем на 370 км. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах страны.

"Следует воздержаться от полетов в пределах буферной зоны, простирающейся на 200 морских миль (примерно 370 км - прим. ТАСС) вдоль границы России и Украины", - сказал собеседник агентства. При этом он отметил, что в случае совершения полетов в граничащую с Украиной Молдавию, пилотам следует руководствоваться текущей информацией от диспетчерских служб Кишинева.

Ранее авиационные службы Эстонии обратились с аналогичной рекомендацией ко всем пользователям воздушного пространства, зарегистрированным на территории страны. В соседней Латвии власти приняли решение в период до 8 октября закрывать в вечерние и ночные часы воздушное пространство в районе границ с Россией, Белоруссией, Литвой и Эстонией на высоте до 6 км. Как поясняли ТАСС в диспетчерской службе района полетной информации "Рига", отвечающей за авиационный трафик над страной, воздушное движение закрывается ежедневно с 17:00 до 04:00 по всемирному времени (20:00-07:00 мск). Полеты на эшелонах выше 6 км, в том числе транзитные, не ограничивались.