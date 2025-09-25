Лихачев: Росатом готов сделать все для обеспечения Эфиопии чистой энергией

Генеральный директор Росатома отметил, что ведется работа на платформе Центра ядерной науки и технологий

МОСКВА, 25 сентября /ТАСС/. Росатом готов принять все необходимые меры для обеспечения Эфиопии чистой энергией, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в ходе пленарного заседания на международном атомном форуме в Москве.

"Мы ведем работу на платформе Центра ядерной науки и технологий и, конечно же, сделаем все, чтобы удовлетворить потребности растущей экономики, растущего населения Эфиопии в чистой устойчивой энергии", - сказал он.

Глава Росатома также напомнил, что российские атомщики в текущем году начали работу по АЭС в Мьянме. Еще в мае 2025 года Лихачев сообщил ТАСС, что Росатом далеко продвинулся в обсуждении проектов строительства малых АЭС с Мьянмой, Киргизией и рядом других стран.