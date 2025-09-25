Путин: Россия поддерживает стремление других стран к развитию мирного атома

Рост спроса на мирный атом в значительной степени обеспечат именно страны глобального Юга и Востока, отметил президент

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Россия приветствует стремление других государств, в том числе представителей глобального Юга и Востока, к использованию мирного атома. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время Глобального атомного форума.

"Рост спроса на мирный атом в значительной степени обеспечат именно страны глобального Юга и Востока, которые укрепляют свой технологический, индустриальный потенциал. Стремление к развитию, к использованию в этих целях мирного атома мы, безусловно, поддерживаем", - сказал он.