Стороны обсудили состояние двустороннего взаимодействия в различных областях, включая сотрудничество в торгово-экономической сфере

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Боливии Луис Арсе обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере и реализацию инвестиционных проектов. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи сторон на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Стороны обсудили состояние двустороннего взаимодействия в различных областях, включая сотрудничество в торгово-экономической сфере и реализацию инвестиционных проектов, а также актуальные вопросы глобальной и региональной повестки дня", - сообщили в МИД России.

В российском министерстве добавили, что на встрече была "подтверждена заинтересованность в дальнейшем укреплении координации России с боливийскими партнерами в ООН и на других международных площадках".