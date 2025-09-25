Глава Международного агентства по атомной энергии также поблагодарил президента РФ Владимира Путина за лидерство и инициативы по линии Нового банка развития

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предложил заключить партнерство между его международной организацией и Новым банком развития (НБР) БРИКС.

"Господин президент, я благодарю вас за лидерство и инициативы по линии Нового банка развития. Мне кажется, что МАГАТЭ также должно вступить в партнерство с НБР. Может быть, нам стоит заключить меморандум о взаимопонимании с НБР стран БРИКС", - сказал он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Глобальном атомном форуме.