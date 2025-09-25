Патрушев: Россия дорожит стратегическим партнерством с Индией

С каждым годом экономическое взаимодействие стран приобретает все более впечатляющие масштабы, заявил вице-премьер

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сентября. /ТАСС/. Россия дорожит стратегическим партнерством с Индией. С каждым годом экономическое взаимодействие стран приобретает все более впечатляющие масштабы. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ходе встречи с премьер-министром Республики Индии Нарендрой Моди.

"Россия дорожит особо привилегированным стратегическим партнерством с Индией. Это один из ключевых соратников России на международной арене. С каждым годом российско-индийское экономическое взаимодействие приобретает все более впечатляющие масштабы. В 2024 году товарооборот между нашими странами достиг исторического максимума", - сказал Патрушев.

В ходе встречи стороны также обсудили работу по заключению соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индией. Кроме того, поднималась тема создания Зерновой биржи БРИКС, что поспособствует наращиванию взаимных поставок сельскохозяйственной продукции.

Патрушев подчеркнул, что Россия приложит все усилия для укрепления партнерства между двумя странами и продолжения конструктивного диалога по всем вопросам отраслевого взаимодействия.