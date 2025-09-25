К середине столетия, по прогнозу МАГАТЭ, совокупная мощность всех атомных станций мира может увеличиться более чем в 2,5 раза, отметил президент

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Рост интереса к атомной энергетике вызван востребованностью зеленых технологий, среди которых атомные станции являются ключевым и лучшим источником чистой энергии. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Глобального атомного форума, проходящего в рамках Мировой атомной недели.

"Значимый фактор всплеска интереса к атомной энергетике - это востребованность, так называемых, зеленых технологий, которые сводят к минимуму воздействия на окружающую среду и климат. И повторю, как раз ключевым источником чистой, низкоуглеродной энергии являются атомные станции. Они опережают другие источники энергии по соотношению цены, экологической составляющей и возможности обеспечить стабильную энергомощность", - подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что уже к середине столетия, по прогнозу МАГАТЭ, совокупная мощность всех атомных станций мира может увеличиться более чем в 2,5 раза и составить почти 1000 ГВт.