МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" планирует вывести из эксплуатации 33 атомных "реактора наследия", которые уже не успеют своей работой окупить свой собственный вывод. Об этом сообщила заместитель генерального директора по стратегии, тарифам и инвестициям компании "Росэнергоатом", оператора российских АЭС, Алла Архангельская.

"Ближайшие планы - это наша ответственность в отношении реакторов, которые мы называем "блоками наследия". Их всего 33. До 2045 года эти 33 энергоблока будут остановлены и начата процедура вывода из эксплуатации", - рассказала Архангельская ТАСС на полях сессии Мировой атомной недели, посвященной вопросам "бэк-энда" - отработавших реакторов и ядерного топлива.

"Блоками наследия" называются те, более старые реакторы, которые к 2008 году "прожили большую часть своего проектного срока существования и не накопили достаточных отчислений в свой "пенсионный фонд", в фонд вывода из эксплуатации", - пояснила Архангельская.

"Мы должны за достаточно короткий срок проработать устойчивый финансово-экономический механизм для того, чтобы у эксплуатирующей организации не было никаких вопросов в части, где брать деньги на те правильные технические и технологические решения, которые будут предложены в области бэк-энда. Целый ряд органов исполнительной власти привлечен нами для поисков такого механизма", - рассказала она на сессии.

Начиная с 2008 года - года акционирования Росэнергоатома - компания несет всю полноту ответственности за эксплуатацию реакторов и обязана накопить достаточные финансовые средства для вывода их из эксплуатации. На сегодняшний момент существует механизм отчислений с момента "рождения" блока, пояснила Архангельская.

При этом, вопросами "блоков наследия" тоже занимались достаточно активно. В 1993 году стартовал финансовый механизм, который формировал отчисления на эти цели. Однако за прошедшие 32 года менялись и технологии, и требования по безопасности. В настоящее время, по словам Архангельской, стоит вопрос "добивки" финансового обеспечения их вывода.

Топливо на все АЭС мира

Директор блока по выводу из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов и обращению с радиоактивными отходами АО "ТВЭЛ", топливного департамента Росатома, Эдуард Никитин выделил основные моменты на пути к решению мировой проблемы бэк-энда. Среди них - необходимость иметь площадку окончательной изоляции, где можно эти отходы разместить. И здесь ключевым решением является создание замкнутого цикла, когда повторно используется ядерный материал.

Никитин упомянул дожигание минорных актинидов (долгоживущих ядерных изотопов) с превращением их в короткоживущие. Кроме того, Никитин упомянул вопрос о создании консорциумов по выводу реакторов из эксплуатации. "В российском правовом поле понятия консорциума как такового нет. А в международном сообществе у нас такая форма есть", - отметил он.

Президент АО "ТВЭЛ" Наталья Никипелова отметила, что бэк-энд поможет решить назревающую проблему дефицита урана в мире. "Отработавшего ядерного топлива в мире накоплено столько, что его хватит на долгие десятилетия, а некоторые эксперты говорят, даже больше ста лет, на работу всех АЭС мира, если мы его научимся перерабатывать", - рассказала Некипелова. Она отметила, что ТВЭЛ активно занимается этой проблемой.