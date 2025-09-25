Регулятор понизил курс доллара на 26 сентября до 83,61 рубля, евро - до 98,15 рубля, юаня - до 11,7 рубля

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Индекс РТС перешел к росту после публикации Банком России официальных курсов валют, свидетельствуют данные торгов. Регулятор понизил курс доллара на 26 сентября до 83,61 рубля, евро - до 98,15 рубля, юаня - до 11,7 рубля.

По данным на 17:50 мск, до публикации курсов валют индекс РТС снижался на 0,24%, до 1 019,03 пункта, индекс Мосбиржи снижался на 0,24% и находился на уровне 2 716,93 пункта. К 17:52 мск индекс РТС перешел к росту и составлял 1 023,74 пункта (+0,22%), индекс Мосбиржи незначительно ускорил снижение до 2 716,65 пункта (-0,25%).

По состоянию на 18:02 мск индекс РТС замедлил рост и составлял 1 022,97 пункта (+0,14%), индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 714,96 пункта (-0,32%).