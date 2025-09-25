Метод может использоваться в любых вычислительных процессах - от банковских транзакций до аналитики и машинного обучения

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Метод динамической подмены данных "Дамаск цифровая безопасность" признан криптографическим и рекомендован к практическому применению для защиты конфиденциальных данных при работе с алгоритмами ИИ и данных при использовании публичных облачных сервисов. Об этом сообщили в компании, по заданию которой "Национальный технологически центр цифровой криптографии" провел научно-исследовательскую работу.

В компании отметили, что метод может использоваться в любых вычислительных процессах - от банковских транзакций до аналитики и машинного обучения.

"Технология мгновенно извлекает конфиденциальные сведения из рабочих систем, оставляя вместо них криптографически стойкие заменители - токены. Реальные данные раскрываются только авторизованным пользователям в момент запроса по защищенным каналам", - рассказали в "Дамаск цифровая безопасность".

По словам разработчиков, метод устойчив к перспективным угрозам, связанным с развитием квантовых вычислений и не использует ключей, что исключает возможность их подбора или компрометации. Это делает утечку данных фактически бессмысленной, поскольку злоумышленники не получат никакой ценной информации из украденных данных, считают они.

"Дамаск цифровая безопасность" - российская компания - разработчик систем защиты информации. Метод динамической подмены данных является открытым.