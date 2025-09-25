Этот брак между ИИ и ядерной энергетикой вот-вот будет заключен, отметил глава МАГАТЭ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси пригласил российские компании принять участие в форуме по искусственному интеллекту (ИИ) в атомной промышленности, который МАГАТЭ проведет в Вене в декабре.

"Приглашаю вас в декабре в Вену. Мы проведем первую международную конференцию по ядерной энергетике и ИИ. Все компании из России, западных и азиатских стран будут там представлены", - сказал он на заседании Глобального атомного форума.

"Этот брак (между ИИ и ядерной энергетикой - прим. ТАСС), скажем так, вот-вот будет заключен. Посмотрим, насколько успешным он будет", - отметил Гросси.