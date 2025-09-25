Более 60% всего мирового производства изотопа лютеция-177 и 50% производства актиния-225 находится в России, заявил директор института ядерной медицины МРНЦ им. А. Ф. Цыба - филиала ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава Валерий Крылов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Более 60% всего мирового производства изотопа лютеция-177 и 50% производства актиния-225 находится в России. Об этом заявил директор института ядерной медицины МРНЦ им. А. Ф. Цыба - филиала ФГБУ "НМИЦ радиологии" Министерства здравоохранения России Валерий Крылов, выступая на международном форуме World Atomic Week.

"Более 60% всего мирового производства лютеция-177 - это российское производство (научные институты Росатома в Димитровграде и Заречном), а более 50% производства актиния-225 находится в Обнинске. Мы совершили прыжок через десятилетия: за 2021-2025 годы мы сделали больше, чем многие другие компании, которые зарегистрировали свои препараты раньше. Мы усовершенствовали технологии, вся наша радионуклидная терапия таргетная, она абсолютно персонализирована. Мы подбираем только такой препарат, который подходит для конкретного пациента. И, конечно, благодаря такому лечению получаем гораздо более высокие результаты", - сказал Крылов.

Как было отмечено на сессии, к 2024 году количество диагностических исследований в России с использованием радиофармпрепаратов достигло почти 1 млн, а общее количество пациентов, пролеченных с помощью РФЛП, составило около 30 тыс. человек. Более точная диагностика заболеваний с применением РФЛП, отметили выступающие, способствует активному внедрению в практическую медицину персонализированных подходов, позволяя выбрать индивидуальный подход, обеспечить высокую эффективность лечения и повысить качество и продолжительность жизни.

Лютеций-177 относится к числу наиболее перспективных радионуклидов, на основе которого уже зарегистрированы радиофармпрепараты для терапии нейроэндокринных опухолей и рака предстательной железы. Также ведутся разработки в направлении широкого спектра нозологий (рак груди, рак легких, миелоидные заболевания, рак кожи, рак почек и так далее).

Актиний-225 - один из самых востребованных в мире радиоизотопов, на основе которого создаются эффективные средства для борьбы с онкологическими заболеваниями. Актиний-225 вызывает разрыв ДНК раковых клеток, практически не затрагивая здоровые ткани. От препаратов с таким мощным направленным воздействием ждут революции в медицине.