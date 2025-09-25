Животное до сих пор живет, отметил глава Росатома

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Гендиректор Росатома Алексей Лихачев рассказал президенту России Владимиру Путину, что кролик с имплантированным сосудом, которого ему показывали в начале года, жив и здоров.

25 сентября президент России Владимир Путин приехал на Глобальный атомный форум, который проходит на ВДНХ в Москве. Вместе с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, зарубежными лидерами, также прибывшими на форум, и представителями отрасли ряда стран Путин посетил музей "Атом", где для гостей провел экскурсию глава Росатома Алексей Лихачев.

"Позволю себе напомнить Владимиру Владимировичу. Мы показывали вам весной кролика с вживленной артерией, выращенной из его биоматериалов. Кролик до сих пор жив, здоров", - сказал Лихачев.

Выставочную экспозицию вместе с Путиным осмотрели президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами, заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев.

Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.