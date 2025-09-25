Пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка не уточнил, о каких конкретно фракциях идет речь

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Евросоюз по предложению Варшавы включил в 19-й пакет антироссийских санкций запрет на импорт двух фракций сжиженного углеводородного газа (СУГ). Об этом сообщил пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка.

"Благодаря инициативе Польши в проекте 19-го пакета санкций запрет на импорт был дополнен двумя дополнительными фракциями СУГ", - написал Шлапка в X. Политик не уточнил, о каких конкретно фракциях идет речь.

ЕС ввел запрет на импорт СУГ из РФ в рамках 12-го пакета санкций в декабре 2023 года, переходный период длился до конца 2024 года. Несмотря на это, некоторые фракции СУГ, например алканы, пока не подпадают под запрет. По данным Польской организации сжиженного газа, доля РФ в импорте Польшей СУГ составила 18% по итогам первого квартала 2025 года, в 2024 году эта доля составляла 43%.

Еврокомиссия в рамках 19-го пакета санкций против РФ предложит ужесточение экспортного контроля для российских, индийских и китайских предприятий, а также запретит экспорт ряда химикатов, руд, металлов и солей. Также ЕК предложила ввести санкции против компаний третьих стран, в том числе из Китая, якобы за помощь российскому военно-промышленному комплексу и планирует принять ряд ограничительных мер против российской платежной системы "Мир" за рубежом. Кроме того, Еврокомиссия предложила полностью запретить все транзакции с участием российских компаний "Роснефть" и "Газпром нефть" и ужесточить рестрикции против ряда банков России и других стран.