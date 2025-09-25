Эксперт Баранов: цены на красную рыбу в мире будут расти в среднем на 4% в год

Заместитель генерального директора компании "Инарктика" отметил, что такая тенденция обусловлена небольшим количеством мест выращивания лосося и растущим спросом

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Цены на красную рыбу в мире, по прогнозам, будут расти в среднем на 4% ежегодно, сообщил заместитель генерального директора компании "Инарктика" Андрей Баранов на вебинаре SberCIB.

"Многие годы есть прогноз средневзвешенный - рост на 4% в год. Плюс-минус он так и сохраняется", - сказал он.

Гендиректор компании Сергей Лимаренко уточнил, что рост мировых цен на красную рыбу отразится и на ее стоимости в России. "Все источники сейчас говорят про ближайший рост на несколько лет в долларах, рост достаточно активный мировой цены на лосось. Мы ожидаем эту трансляцию в нашу цену, плюс некая рублевая инфляция", - объяснил он.

Баранов отметил, что рост цен обусловлен, в первую очередь, небольшим количеством мест выращивания лосося и растущим спросом.

"В мире есть условно три места, где можно выращивать лосось в море: Норвегия, Чили, Англия, Ирландия и Шотландия. По сути дела, больше мест не становится. Есть попытки выращивать лосось на заводах, расположенных на берегу. Многие годы эти эксперименты проходят, но пока совсем коммерческого успеха нет. Объемы такой рыбы несопоставимо мизерны по сравнению с тем объемом, который производится в море. Поэтому предложение более-менее ограничено, а спрос растет, в том числе и со стороны Китая", - резюмировал он.