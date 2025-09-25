Атомная станция станет символом новой индустриализации Узбекистана, отметил Жамшид Ходжаев

МОСКВА, 25 сентября /ТАСС/. Проект АЭС является для Узбекистана не только шагом к энергетической независимости, но и примером стратегического сотрудничества с РФ. Об этом заявил вице-премьер правительства Узбекистана Жамшид Ходжаев на пленарном заседании на Международном атомном форуме в Москве.

"Хотелось бы отметить, что для нас этот проект - это не только шаг к энергетической независимости, но и пример стратегического сотрудничества с Российской Федерацией. Благодаря опыту и технологиям Росатома мы можем реализовать уникальную для региона модель станции. Это возможность еще раз на практике показать эффективность своих решений и заложить основу для совместных производств, подготовки кадров и научных исследований, таким образом атомная станция станет символом новой индустриализации Узбекистана, драйвером модернизации энергетики и прочным фундаментом для стратегического партнерства наших стран на десятилетие вперед", - сказал Ходжаев.

Помимо этого, он подчеркнул, что строительство АЭС в Джизакской области Узбекистана - это не только дополнительная генерация, но и долгосрочная индустриализация региона, в котором за последние годы открыты заводы по производству автомобилей, строительных материалов и других производств, что требует больших энергоресурсов.

"Кроме этого, возводимый город атомщиков, который планируют строить как умный город, совмещающий новые технологии, чистую энергию, станет центром жизненных интересов большого числа людей. В итоге этот проект привлечет значительные инвестиции в регион, что будет способствовать развитию инфраструктуры, включая дороги, жилье и социальные объекты", - добавил он.