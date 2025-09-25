В Росатоме предложили с помощью ИИ создать дорожную карту долгожительства

Создание такой модели позволит проанализировать уровень развития в стране необходимых технологий

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор компании "Рoсатом металлтех" Андрей Андрианов предложил использовать искусственный интеллект для разработки в России дорожной карты, следуя рекомендациям которой можно при помощи современных технологий увеличить продолжительность жизни человека до 120 и более лет. Такое мнение он высказал, выступая на сессии "Лучшая версия себя. Молодость через 80 лет - реальность или киберпанк?" Международного форума по атомным и смежным отраслям.

"Искусственному интеллекту можно вполне поручить сформировать образ человека в возрасте 120 и более лет, можно даже начать с 80-90 лет. Нужно сформировать <…> "карту техобслуживания" и прийти к следующему: например, на 90-м году в большей части случаев будет заменено сердце, [в возрасте] около 70 лет - тазобедренный, коленный суставы, один или два. Вот такую дорожную карту совершенствования человека и дожития им до 120-150 лет сформировать", - сказал Андрианов.

Он отметил, что создание такой модели позволит проанализировать уровень развития в стране необходимых технологий, которые в будущем помогут увеличить продолжительность жизни россиян.

"[Созданные при помощи] ИИ различные модели необходимо вывести на обсуждение высококвалифицированного медицинского научного сообщества, которое, грубо говоря, выберет 5-10 похожих на правду моделей. Затем нужно попробовать выстроить ряды науки, производства и технологий для решения этих задач. Будет вполне конкретный вызов, на который нужно ответить", - пояснил представитель "Росатома", уточнив, что ИИ в данном случае выступит в роли "калькулятора", ускоряющего расчеты.

В разговоре с ТАСС Андрианов напомнил о том, что госкорпорация "Росатом" выступает разработчиком ряда сплавов, которые используются в медицине.

"К примеру, перспективные покрытия на основе пористого тантала позволяют улучшить фиксацию эндопротезов суставов и, как следствие, отложить их ревизию и замену. <…> Таких материалов много: титан и его сплавы, цирконий <…> и другие. Они являются классическими материалами ядерных технологий, но могут применяться и уже используются в здравоохранении и медицине", - заключил он.