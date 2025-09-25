Главный технолог проекта Tango Егор Голиков отметил, что на долю композитов пришлось около 90% разработанного самолета

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Разработанные и производимые Росатомом композиты помогли инженерам компании S7 в самые кратчайшие сроки разработать 90% деталей перспективного учебно-тренировочного самолета Tango, первые поставки которого начнутся в конце следующего года. Об этом сообщил на Мировой атомной неделе главный технолог проекта Tango Егор Голиков.

"Наш самолет разработан для будущих пилотов отечественной авиации. Сейчас на рынке наблюдается дефицит отечественных самолетов данного класса, и мы планируем заполнить этот пробел. Благодаря композитам Росатома мы реализовали этот проект в кратчайшие сроки. Уже в следующем году мы планируем выйти в серийное производство", - пояснил Голиков.

Как отметил Голиков, на долю композитов приходится около 90% разработанного самолета, причем использование этих материалов позволяет сократить в 1,5 раза массу этих деталей и снизить нагрузку на несущие конструкции. По его словам, проект Tango уже привлек внимание со стороны министерства транспорта, и участники проекта ожидают, что в конце следующего года первые серийные самолеты начнут использоваться в летных школах.

"Для реализации этого проекта сложились благоприятные условия - у нас есть материалы, из которых его можно сделать, у нас была возможность быстро обучить персонал им пользоваться, а местное производство и хорошая логистика позволяли нам быстро, за 1,5-2 дня, изготавливать, обрабатывать и тестировать детали. С металлом такого бы не получилось - это и объясняет кратчайшие сроки реализации данного авиапроекта", - подытожил инженер.

О самолете

Четырехместный легкомоторный самолет Tango разработан на технической базе S7 в Торбеево. В сентябре 2024 года он совершил первый полет на аэродроме в Московской области. Управлял самолетом летчик-испытатель первого класса Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина Владимир Барсук.