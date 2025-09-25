Это первоочередной проект, который страна реализует в рамках двустороннего сотрудничества с Россией, заявил спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам взаимодействия с РФ Лауреано Ортега Мурильо

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Никарагуа разрабатывает совместно с госкорпорацией Росатом проект больницы для диагностики и лечения рака в стране. Об этом заявил спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам взаимодействия с Россией Лауреано Ортега Мурильо.

"Мы разрабатываем совместно с Росатомом проект ядерной медицины в Никарагуа, новой больницы для диагностики и лечения рака. Это, по сути, первоочередной проект, который мы реализуем сейчас в рамках двустороннего сотрудничества с Россией", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее Мурильо проинформировал, что в Москве "состоялся очень обстоятельный и подробный разговор о прогрессе, достигнутом в разработке вакцины против рака". По его словам, представители Никарагуа будут участвовать в клинических испытаниях российской вакцины против рака.