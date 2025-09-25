Депутат Когогина: туристический налог не должен стать сдерживающим фактором для МСП

Отрасли следует научиться создавать турпродукт, соответствующий мировым стандартам сферы гостеприимства, для этого следует решить несколько проблем, считает парламентарий

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Для достижения туристической отраслью цели, обозначенная президентом России - 140 млн туристов в год, необходимо обратить внимание на ставки по заемному финансированию для МСП, а также на фискальную политику, чтобы туристический налог не стал сдерживающим фактором для МСП. Об этом сообщила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по МСП, координатор федерального партийного проекта "Единой России" "Предпринимательство" Альфия Когогина по итогам пленарной сессии "Инвестиционная стратегия 2030. Туризм" на Форуме регионов России.

"Рост туротрасли в России составляет сегодня 10% в год. Это самая динамично развивающаяся индустрия. И мои слова уважения в этой связи в первую очередь - малым и средним предприятиям. Именно этот сегмент бизнеса стал драйвером развития туризма. МСП гибко адаптируется к запросам клиентов, к трендам и законодательным новеллам, к новым форматам работы", - подчеркнула она.

Отрасли следует научиться создавать турпродукт, соответствующий мировым стандартам сферы гостеприимства, для этого следует решить ряд проблем, считает депутат. "Задача для отрасли, обозначенная президентом России, понятна: 140 млн туристов в год к 2030 году. Сейчас - уже около 100 млн. Но чтоб уверенно дойти к цели, стоит обратить внимание на вызовы. Среди них, во-первых, стоимость денег: многие турпроекты построены на заемном финансировании, в отсутствие адекватных для МСП ставок, оно станет невозможным. Во-вторых, фискальная политика государства: введенный с 2025 года туристический налог не должен стать сдерживающим фактором для МСП. Сейчас Минэкономразвития вместе с регионами анализирует его соразмерность", - указала она.

Еще одна задача - кадры и качество сервиса, полагает Когогина. "Особенно актуальна эта проблема для удаленных от столицы регионов. Ключевая, на мой взгляд, задача для поддержки предпринимателей в сфере туризма - обеспечение финансовой устойчивости МСП, которые уже приступили к реализации проектов. Мало помочь стартовать - важно не дать обанкротиться и привести проект к стабильному успеху. Для этого необходимо продолжить помогать бизнесу с поиском новых, в том числе резервных источников финансирования через институты развития, а также поддерживать лояльность банков и сохранить так называемые ревизионные моратории от регуляторов", - отметила депутат.

Кроме того, следует продолжать расширять инфраструктурную поддержку, пояснила парламентарий. "Гостиницы - это не только про путешественников, это и про деловые коммуникации и развитие бизнес-среды. Инвестиции в туризм - прямой вклад в развитие регионов", - резюмировала Когогина.